Скрипник - о жеребьевке ЛЕ: Ничего невозможного в футболе нет
Украинец отметил, что важно с уважением относиться ко всем своим соперникам.
Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал жеребьевку второго квалификационного раунда Лиге Европы, в результате которой его команда сыграет с победителем пары Будучность - Нарва Транс.
“Пока жизнь меня с этими командами не пересекала. Но нам выпали соперники из футбольных стран. Ничего невозможного в футболе нет.
Нужно с уважением относиться ко всем соперникам. И ни в коей мере, ни с боязливостью.
Будем работать и готовиться к этим играм. Смотреть, наблюдать за очной встречей наших соперников“, - цитирует украинского специалиста пресс-служба луганского клуба.
Смотрите также результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы.
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