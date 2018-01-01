Скрипник - о жеребьевке ЛЕ: Ничего невозможного в футболе нет

Украинец отметил, что важно с уважением относиться ко всем своим соперникам.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал жеребьевку второго квалификационного раунда Лиге Европы, в результате которой его команда сыграет с победителем пары Будучность - Нарва Транс.

“Пока жизнь меня с этими командами не пересекала. Но нам выпали соперники из футбольных стран. Ничего невозможного в футболе нет.

Нужно с уважением относиться ко всем соперникам. И ни в коей мере, ни с боязливостью.

Будем работать и готовиться к этим играм. Смотреть, наблюдать за очной встречей наших соперников“, - цитирует украинского специалиста пресс-служба луганского клуба.

Смотрите также результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы.