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Скрипник - о жеребьевке ЛЕ: Ничего невозможного в футболе нет

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Украинец отметил, что важно с уважением относиться ко всем своим соперникам.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
Getty Images

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал жеребьевку второго квалификационного раунда Лиге Европы, в результате которой его команда сыграет с победителем пары Будучность - Нарва Транс.

“Пока жизнь меня с этими командами не пересекала. Но нам выпали соперники из футбольных стран. Ничего невозможного в футболе нет.

Нужно с уважением относиться ко всем соперникам. И ни в коей мере, ни с боязливостью.

Будем работать и готовиться к этим играм. Смотреть, наблюдать за очной встречей наших соперников“, - цитирует украинского специалиста пресс-служба луганского клуба.

Смотрите также результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы.

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Теги: футбол, Виктор Скрипник, Заря, Лига Европы
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Источник: zarya-lugansk.com

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