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Стал известен соперник Зари в квалификации Лиги Европы

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Луганский клуб сыграет против победителя пары Будучность - Нарва Транс.
Футболисты Зари
Футболисты Зари
ФК Заря

Сегодня, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.

На этой стадии турнира стартует луганская Заря.

Соперником украинского клуба станет победитель пары Будучность (Черногория) - Нарва Транс (Эстония).

Поединки второго квалификационного раунда состоятся 25 июля и 1 августа.

Смотрите также результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы.

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Теги: футбол, жеребьевка, Лига Европы, Заря
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