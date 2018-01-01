Стал известен соперник Зари в квалификации Лиги Европы
Луганский клуб сыграет против победителя пары Будучность - Нарва Транс.
Сегодня, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
На этой стадии турнира стартует луганская Заря.
Соперником украинского клуба станет победитель пары Будучность (Черногория) - Нарва Транс (Эстония).
Поединки второго квалификационного раунда состоятся 25 июля и 1 августа.
Смотрите также результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы.
Полная версия правил