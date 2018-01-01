Жеребьевка Лиги Европы: АЕК сыграет с Петрокубом, Стяуа примет Милсами

Стали известны пары команд в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Сегодня, 18-го июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.

Результаты жеребьевки:

Мальме (Швеция) - Баллимина Юнайтед (Сев.Ирландия)/Рунавик (Фареры)

Коннас-Ки (Уэльс) - Килмарнок (Шотландия)

Брейдаблик (Исландия) - Вадуц (Лихтенштейн)

Бранн (Норвегия) - Шэмрок Роверс (Ирландия)

Витебск (Беларусь) - КуПС (Финляндия)

Ордабасы (Казахстан) - Торпедо Кутаиси (Грузия)

Сант-Хулиа (Андорра)/Европа (Гибралтар) - Легия (Польша)

Гзира Юнайтед (Мальта) - Хайдук (Хорватия)

Раднички (Сербия) - Флора (Эстония)

ЦСКА София (Болгария) - Титоград (Черногория)

Маккаби Хайфа (Израиль) - Мура (Словения)

Дебрецен (Венгрия) - Кукес (Албания)

Женесс (Люксембург) - Тобол (Казахстан)

Стяуа (Румыния) - Милсами (Молдова)

Чукарички (Сербия) - Бананц (Армения)

Крузейдерс (Сев.Ирланлия) - Б-36 (Фареры)

Интер Турку (Финляндия) - Брондбю (Дания)

Приштина (Косово)/Сент-Джозефс (Гибралтар) - Рейнджерс (Шотландия)

Корк (Ирландия) - Прогрес (Люксембург)/Кардифф Мет Юниверсити (Уэльс)

Мольде (Норвегия) - КР Рейкьявик (Исландия)

Левски (Болгария) - Ружомберок (Словакия)

Академия Пандев (Македония) - Зриньски (Босния и Герцеговина)

Зета (Черногория) - Фехервар (Венгрия)

Шахтер Солигорск (Беларусь) - Хибернианс (Мальта)

Нефтчи (Азербайджан) - Сперанца (Молдова)

Олимпия (Словения) - РФШ (Латвия)

Гонвед (Венгрия) - Жальгирис (Литва)

Радник (Босния и Герцеговина) - Спартак Трнава (Словакия)

Фола (Люксембург) - Чихура (Грузия)

Алашкерт (Армения) - Македония (Македония)

Динамо Тбилиси (Грузия) - Ла Фиорита (Сан-Марино)/Энгордани (Андорра)

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) - Кайрат (Казахстан)

Кауно Жальгирис (Литва) - Аполлон (Кипр)

Вентспилс (Латвия) - Теута (Албания)

Краковия (Польша) - Дунайска Стреда (Словакия)

Стьярнан (Исландия) - Левадия (Эстония)

Барри Таун (Уэльс)/Клифтонвил (Сев.Ирландия) - Хеугесунн (Норвегия)

Ритеряй (Литва) - Клаксвик (Фареры)/Тре Фиори (Сан-Марино)

Динамо Миснк (Беларусь) - Лиепая (Латвия)

Норчепинг (Швеция) - Сент-Патрикс (Ирландия)

Абердин (Шотландия) - РоПС (Финляндия)

Домжале (Словения) - Бальцан (Мальта)

Лячи (Албания) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Будучность (Черногория) - Нарва (Эстония)

Сабаил (Азербайджан) - Университатя (Румыния)

Пюник (Армения) - Шкупи (Македония)

АЕК (Кипр) - Петрокуб (Молдова)

Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 июля.

Отметим, что жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится в среду, 19-го июня.

Напомним, сегодня также состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.