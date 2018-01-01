Жеребьевка Лиги Европы: АЕК сыграет с Петрокубом, Стяуа примет Милсами
Сегодня, 18-го июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Результаты жеребьевки:
Мальме (Швеция) - Баллимина Юнайтед (Сев.Ирландия)/Рунавик (Фареры)
Коннас-Ки (Уэльс) - Килмарнок (Шотландия)
Брейдаблик (Исландия) - Вадуц (Лихтенштейн)
Бранн (Норвегия) - Шэмрок Роверс (Ирландия)
Витебск (Беларусь) - КуПС (Финляндия)
Ордабасы (Казахстан) - Торпедо Кутаиси (Грузия)
Сант-Хулиа (Андорра)/Европа (Гибралтар) - Легия (Польша)
Гзира Юнайтед (Мальта) - Хайдук (Хорватия)
Раднички (Сербия) - Флора (Эстония)
ЦСКА София (Болгария) - Титоград (Черногория)
Маккаби Хайфа (Израиль) - Мура (Словения)
Дебрецен (Венгрия) - Кукес (Албания)
Женесс (Люксембург) - Тобол (Казахстан)
Стяуа (Румыния) - Милсами (Молдова)
Чукарички (Сербия) - Бананц (Армения)
Крузейдерс (Сев.Ирланлия) - Б-36 (Фареры)
Интер Турку (Финляндия) - Брондбю (Дания)
Приштина (Косово)/Сент-Джозефс (Гибралтар) - Рейнджерс (Шотландия)
Корк (Ирландия) - Прогрес (Люксембург)/Кардифф Мет Юниверсити (Уэльс)
Мольде (Норвегия) - КР Рейкьявик (Исландия)
Левски (Болгария) - Ружомберок (Словакия)
Академия Пандев (Македония) - Зриньски (Босния и Герцеговина)
Зета (Черногория) - Фехервар (Венгрия)
Шахтер Солигорск (Беларусь) - Хибернианс (Мальта)
Нефтчи (Азербайджан) - Сперанца (Молдова)
Олимпия (Словения) - РФШ (Латвия)
Гонвед (Венгрия) - Жальгирис (Литва)
Радник (Босния и Герцеговина) - Спартак Трнава (Словакия)
Фола (Люксембург) - Чихура (Грузия)
Алашкерт (Армения) - Македония (Македония)
Динамо Тбилиси (Грузия) - Ла Фиорита (Сан-Марино)/Энгордани (Андорра)
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) - Кайрат (Казахстан)
Кауно Жальгирис (Литва) - Аполлон (Кипр)
Вентспилс (Латвия) - Теута (Албания)
Краковия (Польша) - Дунайска Стреда (Словакия)
Стьярнан (Исландия) - Левадия (Эстония)
Барри Таун (Уэльс)/Клифтонвил (Сев.Ирландия) - Хеугесунн (Норвегия)
Ритеряй (Литва) - Клаксвик (Фареры)/Тре Фиори (Сан-Марино)
Динамо Миснк (Беларусь) - Лиепая (Латвия)
Норчепинг (Швеция) - Сент-Патрикс (Ирландия)
Абердин (Шотландия) - РоПС (Финляндия)
Домжале (Словения) - Бальцан (Мальта)
Лячи (Албания) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
Будучность (Черногория) - Нарва (Эстония)
Сабаил (Азербайджан) - Университатя (Румыния)
Пюник (Армения) - Шкупи (Македония)
АЕК (Кипр) - Петрокуб (Молдова)
Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 июля.
Отметим, что жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится в среду, 19-го июня.
Напомним, сегодня также состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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