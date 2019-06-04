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Челси оригинально показал празднование Азаром гола в финале Лиги Европы

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Пресс-служба "синих" опубликовала интересное видео, которое похоже на прощание с Эденом Азаром.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

В финале Лиги Европы Челси обыграл Арсенал со счетом 4:1. Лидер “синих“ Эден Азар в этом матче оформил дубль и клуб решил опубликовать оригинальное видео с футболистом.

Пресс-служба Челси на своей страничке в Instagram опубликовала видео, которое смонтировано из 131-й фотографии, на которой Азар празднует свой второй гол.

Стоит сказать, что после финала Азар заявил, что этот матч, скорее всего, был его последним в составе “синих“. Таким образом, видео Челси выглядит как прощание с бельгийским футболистом.

Напомним, Эден Азар в скором времени может стать игроком мадридского Реала. Также стало известно, сколько Реал предложит Челси за трансфер Азара.

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Теги: Эден Азар, Челси, Лига Европы, футбол, видео
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