Опытный англичанин покинет стан "синих" этим летом.

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас высказался о решении наставника Челси Маурицио Сарри оставить Гари Кэхилла на скамейке запасных на финальный матч Лиги Европы против Арсенала (4:1). Об этом сообщает BT Sport.

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“Решение Сарри не выпустить Кэхилла в финале Лиги Европы повергло меня в шок. Ведь Гари столько много сделал для команды, и мог покинуть ее настоящим героем. Он действительно заслуживал сыграть в таком матче, и получить капитанскую повязку“, - заявил Фабрегас.

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Кэхилл в этом сезоне сыграл всего 8 матчей за Челси во всех турнирах. Защитник покинет клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента, поскольку “синие“ не захотели продлевать соглашение с 33-летним англичанином.

Напомним, Челси в финале Лиги Европы разгромил Арсенал. Этот трофей стал первым в тренерской карьере Сарри.

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