Французский футболист забил 11 голов.

Форвард Челси Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона-2018/19. На счету француза 11 голов.

Гол, забитый Жиру в финале турнира против Арсенала, помог ему на один мяч опередить Луку Йовича из Айнтрахта.

На третьем месте расположились Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Виссам Бен-Йедер (Севилья) и Мунас Даббур (Зальцбург), которые забили по восемь голов.

Кроме того, Жиру стал первым игроком из английского клуба за последние 14 лет, кто забил 11 голов в еврокубках за сезон.

Напомним, в финале Лиги Европы Челси разгромил Арсенал. Смотрите также видео голов и обзор матча.