Испанский специалист считает, что его команда находится лишь в начале пути.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от Челси (4:1).

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“Мы знали, что будет тяжело. Мы старались, работали, но сейчас Челси сильнее. Мои поздравления.

Мы неплохо играли в первом тайме, и у соперника почти не было моментов, кроме того удара с сейвом Чеха. Челси сыграл эффективно, и первый гол изначально значил очень многое. После такого нужно оставаться спокойными, а мы допустили ошибки и были наказаны за это.

Мы стали сильнее, но этого мало для победы. Нужно прибавлять больше, расти дальше. Многие наши игроки молоды. Это был их первый финал, и им есть куда прибавлять.

Опыт этого сезона нам поможет. В следующем году эти игроки нам будут нужны. Кроме того, нужно усилить состав, чтобы сделать следующий шаг.

Я хочу, чтобы болельщики знали - это часть процесса, и мы только в начале пути. В этом году мы стали ближе к достижению наших целей в АПЛ. Сейчас мы расстроены, но мы совершили небольшой шаг вперед“, - заявил Эмери на послематчевой пресс-конференции.

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