Бельгийский футболист объявил о своем уходе из Челси.

Полузащитник Челси Эден Азар после финала Лиги Европы с Арсеналом (4:1) прокомментировал свое будущее.

“Сегодня единственной целью в моей голове было выиграть финал. Я уже принял решение и сообщил об этом Челси две недели назад. Теперь я просто жду решения обоих клубов. Думаю, это прощание.

Моей мечтой было играть в АПЛ, и я делал это в одном из самых больших клубов. Я отдавал всего себя этой команде семь лет, но теперь пришло время для нового вызова“, - цитирует Азара BT Sport.

Отметим, что имя Азара связывают с мадридским Реалом. Ранее сообщалось, что презентация бельгийца в качестве игрока “сливочных“ состоится на следующей неделе.