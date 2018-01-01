Сарри: Мы чувствовали, что заслуживаем победить в Лиге Европы

Итальянский специалист отметил, что он счастлив в Челси.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал победу над Арсеналом (4:1) в финале Лиги Европы.

“Я очень рад. Этот трофей очень важен для клуба. Мы чувствовали, что заслуживаем победить. Зимой у нас были сложности, но мы справились с ситуацией, хотя в АПЛ это не так легко сделать. Но в итоге мы завоевали путевку в Лигу чемпионов.

Первый тайм был очень сложным. Для нас это был 64-й матч в сезоне. Кроме того, было очень жарко и физически сложно играть. Я попросил игроков сыграть смелее, пусть даже это повышало риск поражения. Мы показали хорошую игру в матче с Арсеналом, который очень опасно контратакует.

Мое будущее в клубе? Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для Челси и что Челси может сделать для меня. Мене нравится работать в АПЛ, я счастлив здесь, но в конце каждого сезона необходимо все обсудить. Я думаю, что заслуживаю остаться в Челси. Но одного моего мнения здесь будет недостаточно.

Азар - потрясающий футболист. Мне понадобилось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это прекрасный парень. Я знаю, что он хочет покинуть клуб, но я с уважением отношусь к его решению“, - заявил Сарри на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Челси в финале Лиги Европы разгромил Арсенал. Этот трофей стал первым в тренерской карьере Сарри.

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