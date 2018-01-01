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Блохин посетил финал Лиги Европы на инвалидной коляске

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Легендарный украинский футболист не смог самостоятельно добраться до стадиона в Баку.
Олег Блохин
Олег Блохин
Getty Images

Экс-наставник Динамо и сборной Украины Олег Блохин присутствовал на финале Лиги Европы между лондонскими Челси и Арсеналом, который прошел в Баку (Азербайджан).

Он прибыл на стадион Олимпийский на инвалидной коляске. Отмечается, что Блохин сильно хромал, поэтому ему пришлось воспользоваться помощью специальной коляски.

Напомним, Челси в финале Лиги Европы разгромил Арсенал и выиграл первый трофей для Сарри.

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Теги: футбол, Олег Блохин, Лига Европы
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Источник: www.sovsport.ru

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