Блохин посетил финал Лиги Европы на инвалидной коляске

Легендарный украинский футболист не смог самостоятельно добраться до стадиона в Баку.

Экс-наставник Динамо и сборной Украины Олег Блохин присутствовал на финале Лиги Европы между лондонскими Челси и Арсеналом, который прошел в Баку (Азербайджан).

Он прибыл на стадион Олимпийский на инвалидной коляске. Отмечается, что Блохин сильно хромал, поэтому ему пришлось воспользоваться помощью специальной коляски.

Напомним, Челси в финале Лиги Европы разгромил Арсенал и выиграл первый трофей для Сарри.