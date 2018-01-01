Сарри впервые в тренерской карьере выиграл трофей

Итальянский специалист успел поработать в 19 футбольных клубах.

Наставник лондонского Челси Маурицио Сарри впервые в своей тренерской карьере выиграл трофей. Команда итальянского специалиста без особых проблем одержала верх над лондонским Арсеналом в финале Лиги Европы (4:1).

Отметим, Сарри выигрывал лишь индивидуальную награду лучшего тренера Серии А, дважды ставал серебряным призером итальянского первенства с Наполи, а также доходил до финала Кубка Лиги, где его команда уступила Ман Сити в серии пенальти.

Сарри перебрался в лондонский клуб в июле 2018-го года. Челси в минувшем розыгрыше АПЛ заняли 3-е место, что дает право “синим“ выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Сарри может покинуть Челси в конце сезона, а новым наставником лондонского клуба может стать Лэмпард.