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Челси - Арсенал - 4:1. Видео голов и обзор фееричного финала Лиги Европы

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"Пенсионеры" разгромили "канониров", выиграв ЛЕ второй раз в своей истории.

Челси - триумфатор Лиги Европы сезона-2018/19
Челси - триумфатор Лиги Европы сезона-2018/19
Getty Images

Челси уверенно победил своего принципиального соперника Арсенал в финальном матче Лиги Европы. Маурицио Сарри, в своем дебютном сезоне на посту главного тренера “пенсионеров“, завоевал первый трофей в своей карьере.

“Канониры“, в свою очередь, так и не смогли выиграть первый еврокубок в истории клуба, в очередной раз оставшись за пределами розыгрыша Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Смотрите видео голов и обзор финала Лиги Европы Челси - Арсенал:

Челси - Арсенал 4:1

Голы:  1:0 – 49 Жиру, 2:0 – 60 Педро, 3:0 – 65, пенальти Азар, 3:1 – 69 Ивоби, 4:1 –72 Азар.

Челси – Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 76), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 71), Канте, Азар(Дзаппакоста, 89), Жиру.

Арсенал – Чех, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Папастатопулос, Торрейра (Ивоби, 67), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил(Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.

Предупреждения:  Педро (56), Кристенсен (68).

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Теги: Челси, Арсенал, Лига Европы, финал, обзор, видео, голы
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