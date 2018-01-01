Челси в финале Лиги Европы разгромил Арсенал и выиграл первый трофей для Сарри

Петру Чеху не удалось удачно провести последний матч в карьере.

Полный отчет матче появится в этой статье немного позднее.

Челси - Арсенал 4:1

Голы: 1:0 – 49 Жиру, 2:0 – 60 Педро, 3:0 – 65, пенальти Азар, 3:1 – 69 Ивоби, 4:1 –72 Азар.

Челси – Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 76), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 71), Канте, Азар(Дзаппакоста, 89), Жиру.

Арсенал – Чех, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Папастатопулос, Торрейра (Ивоби, 67), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил(Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.

Предупреждения: Педро (56), Кристенсен (68).