Жиру открыл счет в финале Лиги Европы, повторив рекорд Ширера

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру открыл счет в финальном матче Лиги Европы, забив гол в ворота своего бывшего клуба. Кроме того, французский футболист установил новый еврокубковый рекорд. Об этом сообщает Opta.

Оливье Жиру является первым игроком, забившим 11 голов в европейском соревновании за английский клуб с того момента, как Алан Ширер также отметился 11 голами в сезоне-2004/05 за Ньюкасл Юнайтед.

