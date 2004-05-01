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Жиру открыл счет в финале Лиги Европы, повторив рекорд Ширера

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Французский футболист забил 11 голов в еврокубках.
Оливье Жиру
Оливье Жиру
Getty Images

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру открыл счет в финальном матче Лиги Европы, забив гол в ворота своего бывшего клуба. Кроме того, французский футболист установил новый еврокубковый рекорд. Об этом сообщает Opta.

Оливье Жиру является первым игроком, забившим 11 голов в европейском соревновании за английский клуб с того момента, как Алан Ширер также отметился 11 голами в сезоне-2004/05 за Ньюкасл Юнайтед.

Напомним, ранее Чех установил необычный рекорд в еврокубках.

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Теги: Оливье Жиру, Арсенал, Челси, Лига Европы, футбол
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