Голкипер лондонского Арсенала Петр Чех установил новый рекорд в еврокубках. Об этом сообщает Opta.

Опытный вратарь попал в стартовый состав “канониров“ на финальный матч Лиги Европы против Челси, став первым футболистом в истории, который сыграет в финале еврокубка против английской команды, за которую раньше выступал в финале того же еврокубка.

