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Чех установил необычный рекорд в еврокубках

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37-летний вратарь установил уникальное достижение.
Петр Чех
Петр Чех
Getty Images

Голкипер лондонского Арсенала Петр Чех установил новый рекорд в еврокубках. Об этом сообщает Opta.

Опытный вратарь попал в стартовый состав “канониров“ на финальный матч Лиги Европы против Челси, став первым футболистом в истории, который сыграет в финале еврокубка против английской команды, за которую раньше выступал в финале того же еврокубка.

Напомним, финал Лиги Европы-2018/19 Челси - Арсенал проходит в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Петр Чех, Арсенал, Челси, Лига Европы, футбол
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