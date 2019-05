Фанаты Арсенала поддержали Мхитаряна песнями на улицах Баку

Болельщики Арсенала, перед финалом Лиги Европы в Баку, выразили слова поддержки полузащитнику Генриху Мхитаряну, исполнив чант на улицах столицы Азербайджана.

“Это для тебя, Мхитарян. Арсенал любит тебя больше, чем ты знаешь“, – скандировали фанаты “канониров“ на улицах Баку.

“Here’s to you Mkhitaryan, Arsenal loves you more than you will know”



Gooners in Baku give their support to @HenrikhMkh pic.twitter.com/GBfYgrAzMS