Украинский специалист высказался о ситуации с армянским футболистом.

Легендарный украинский футболист и экс-наставник сборной Украины Олег Блохин прокомментировал отказ полузащитника Арсенала Генриха Мхитаряна поехать на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку, Азербайджан. Об этом сообщает Azerisport.

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"На поведение Генриха Мхитаряна не нужно обращать внимания. Не могу сказать, по какой причине он не прилетел. То ли из-за того, что не попадает в состав, то ли по политическим причинам.

Пусть он сам выступит и все объяснит. Для меня его решение - глупость. На его месте я бы приехал и играл бы в футбол", - заявил Блохин.

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Напомним, финал Лиги Европы-2018/19 Челси - Арсенал состоится 29 мая в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Ранее сообщалось, что Мхитарян пропустит решающий матч ЛЕ из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Болельщики Арсенала начали бойкотировать проведение финала еврокубка в Баку, а УЕФА запретил "канонирам" поддержать Мхитаряна перед матчем.