В результате происшествия пострадало два человека.

Болельщики Арсенала и Челси, перед финальным матчем Лиги Европы, устроили драку в центре Баку. Об этом сообщает Mirror.

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По информации источника, инцидент случился в одном из заведений азербайджанского пивного паба, где фанаты "канониров" сцепились с болельщиками "пенсионеров".

В результате потасовки двое мужчин получили повреждения. Болельщик Челси был сразу госпитализирован, а фанату Арсенала разбили бутылку об голову.

Напомним, финал Лиги Европы-2018/19 Челси - Арсенал состоится 29 мая в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.