Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Баку болельщики Арсенала и Челси устроили драку между собой

Комментариев: 0
В результате происшествия пострадало два человека.
Болельщики Арсенала
Болельщики Арсенала
Getty Images

Болельщики Арсенала и Челси, перед финальным матчем Лиги Европы, устроили драку в центре Баку. Об этом сообщает Mirror.

Читай также: Эмери: Я хочу достичь с Чехом чего-то значимого в последний момент его карьеры

По информации источника, инцидент случился в одном из заведений азербайджанского пивного паба, где фанаты "канониров" сцепились с болельщиками "пенсионеров".

В результате потасовки двое мужчин получили повреждения. Болельщик Челси был сразу госпитализирован, а фанату Арсенала разбили бутылку об голову.

Напомним, финал Лиги Европы-2018/19 Челси - Арсенал состоится 29 мая в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: Арсенал, Челси, Лига Европы, футбол, драка, болельщики
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь