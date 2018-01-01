Эмери: Я хочу достичь с Чехом чего-то значимого в последний момент его карьеры

Испанский специалист отметил важность трофея Лиги Европы.

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери поделился своими ожиданиями от финала Лиги Европы против Челси.

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“Все наше внимание сконцентрировано на финале, это трудная задача. Мы преследуем две цели, но мы сосредоточены на том, чтобы выиграть трофей. У нас есть шанс победить в турнире.

Чех? Отличный футболист и замечательный человек. Сыграет он сегодня или нет, я хочу достичь с ним чего-то значимого в последний момент его карьеры.

Нашей целью было выйти в Лигу чемпионов через АПЛ или Лигу Европы. Сейчас у нас есть шансы выполнить эту задачу. У Арсенала прекрасные игроки, но у Челси - не хуже.

Мы понимаем, что это особенный кубок. Надо, чтобы все футболисты “умерли“ на поле. Для нас на первом месте трофей Лиги Европы, а потом уже путевка в Лигу чемпионов.

Мы дошли до финала и хотим показать, на что способны“, - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч Челси - Арсенал состоится сегодня на стадионе Олимпийский в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.