Бельгийский вингер высказался о возможном уходе из лондонского клуба.

Нападающий лондонского Челси высказался о предстоящем финале Лиги Европы против лондонского Арсенала. Звездный бельгиец не исключает того, что этот матч станет последним в футболке “пенсионеров“, поэтому 28-летний вингер хотел бы напоследок выиграть этот европейский трофей. Об этом сообщает Sky Sports.

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“Лига Европы — это европейское соревнование, поэтому для меня, для клуба, для тренера, для болельщиков, это что-то важное.

Когда вы играете в финале, не имеет значения, Лига чемпионов, Лига Европы или Кубок Лиги, вы просто хотите выиграть, вы просто хотите принести трофей домой.

Я просто хочу выиграть трофей, вот и все. Не имеет значения, забью я или не забью. Если это моя последняя игра, я надеюсь принести трофей. Будет ли это идеальным прощанием? Да“, - заявил Азар.

Напомним, финал Лиги Европы-2018/19 Челси - Арсенал состоится 29 мая в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Ранее Азар намекнул на свой уход из Челси в летнее трансферное окно. Мадридский Реал является главным претендентом на подписание бельгийца.