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УЕФА запретил Арсеналу поддержать Мхитаряна перед финалом Лиги Европы в Баку

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"Канониры" планировали выйти на разминку в футболках с именем Мхитаряна.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

Футболисты лондонского Арсенала перед финалом Лиги Европы хотели провести акцию в поддержку своего полузащитника Генриха Мхитаряна, однако получили отказ от УЕФА. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, "канониры" должны были выйти на предматчевую разминку в футболках с надписью "Мхитарян". Причины отказа со стороны УЕФА не сообщаются, но все комплекты формы, которую игроки будут носить до игры, во время матча и после него, должны быть одобрены Союзом европейских футбольных ассоциаций.

Напомним, финал Лиги Европы-2018/19 Челси - Арсенал состоится 29 мая в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Ранее сообщалось, что Мхитарян пропустит решающий матч ЛЕ из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Болельщики Арсенала начали бойкотировать проведение финала еврокубка в Баку. 

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Теги: Арсенал, Челси, Лига Европы, Баку, Генрих Мхитарян, футбол
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