"Канониры" обратились к УЕФА с просьбой перенести решающий матч еврокубка на Уэмбли.

Болельщики лондонского Арсенала продолжают выражать свое недовольство проведением финала Лиги Европы в Баку, Азербайджан. По мнению фанатов, такое решение не только создает им неудобства посетить решающий матч еврокубка, но и создает проблемы полузащитнику “канониров“ Генриху Мхитаряну поехать на финал из-за политического конфликта. Об этом сообщает talkSPORT.

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“В добавок к многочисленным логистическим проблемам, которые препятствуют большинству болельщиков Арсенала и Челси стать участниками финала Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку (Азербайджан) заставило игрока Арсенала Генриха Мхитаряна отказаться от поездки с командой по той причине, что он боится получить телесные повреждения, что обусловлено многовековым конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

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Такое решение УЕФА отдает предпочтение прибыли перед чистотой, красивой игрой и безопасностью футболистов. Эта петиция призывает УЕФА признать крайне неудобные последствия своего решения и перенести финал Лиги Европы из Баку на Уэмбли в Лондоне. Подписанты этой петиции солидарны с фанатами Арсенала и Челси, Генриха Мхитаряна и игры в футбол в целом“, - сказано в петиции фанатов Арсенала.

Напомним, финал Лиги Европы-2018/19 Челси - Арсенал состоится 29 мая в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Отметим, что в Арсенале также остались недовольными решением УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку.

Ранее Футбольная федерация Азербайджана прокомментировала отказ Мхитаряна ехать в Баку.