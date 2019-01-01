Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Давид Луис: Возможность выиграть Лигу Европы мотивирует Челси

Комментариев: 0
Бразильский футболист отметил, что его команда чувствует давление.
Давид Луис
Давид Луис
Getty Images

Защитник Челси Давид Луис поделился своими ожиданиями от финала Лиги Европы УЕФА, в котором его команда сыграет против Арсенала.
 
“Возможность выиграть трофей мотивирует и нас, и Арсенал. Если ты представляешь большой клуб, от давления никуда не деться. Челси- гранд, и поэтому мы испытываем давление.

Арсенал - тоже гранд, и он тоже испытывает давление. Но если тебе это не нравится, не играй за большой клуб.У нас есть шанс завоевать этот титул.

 Мы провели прекрасный сезон. Мы начали очень хорошо, и все говорили, что мы будем бороться за золото АПЛ. После этого у нас были взлеты и падения, но мы вышли в финал Кубка Лиги. Там мы играли лучше, чем Сити, но уступили по пенальти.
 
Мы пробились в Лигу чемпионов вслед за Ливерпулем и Сити - двумя клубами, у которых получились выдающиеся сезоны.

Сейчас нас ждет финал Лиги Европы. В финале может произойти все что угодно, но наш тренер в любом случае проделал отличную работу“, - заявил Луис.

Матч Челси - Арсенал состоится 29 мая на стадионе Олимпийский в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матча.

Поделись:
Теги: футбол, Давид Луис, Лига Европы, Арсенал, Челси
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.uefa.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь