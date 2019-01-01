Эмери: Ливерпуль является хорошим примером для Арсенала

Испанский специалист назвал цель лондонской команды.

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери перед финалом Лиги Европы с Челси рассказал, кто является примером для его команды.

“Ливерпуль три года назад был в финале Лиги Европы, а сейчас играет в финале Лиги чемпионов. Они - хороший пример для нас. Сейчас мы восстанавливаемся, чтобы попасть в топ-4 в АПЛ и сделать еще один шаг вперед.

Английские команды борются за Лигу Европы. Вот уже три года ее победитель попадает в Лигу чемпионов, это наша цель“, - приводит слова испанского специалиста Football Espana со ссылкой на Cadena Ser.

Матч Челси - Арсенал состоится 29 мая на стадионе Олимпийский в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.