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Эмери: Ливерпуль является хорошим примером для Арсенала

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Испанский специалист назвал цель лондонской команды.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери перед финалом Лиги Европы с Челси рассказал, кто является примером для его команды.

“Ливерпуль три года назад был в финале Лиги Европы, а сейчас играет в финале Лиги чемпионов. Они - хороший пример для нас. Сейчас мы восстанавливаемся, чтобы попасть в топ-4 в АПЛ и сделать еще один шаг вперед.

Английские команды борются за Лигу Европы. Вот уже три года ее победитель попадает в Лигу чемпионов, это наша цель“, - приводит слова испанского специалиста Football Espana со ссылкой на Cadena Ser.

Матч Челси - Арсенал состоится 29 мая на стадионе Олимпийский в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига Европы, Унаи Эмери, Арсенал, Ливерпуль
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Источник: www.football-espana.net

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