Французский футболист раскритиковал УЕФА за организацию финала турнира.

Защитник лондонского Арсенала Лоран Косельни недоволен тем, что УЕФА организовала финал Лиги Европы в Баку, из-за чего полузащитник команды Генрих Мхитарян не сможет принять участия в поединке из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией.

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“Грустно, что нам придется играть без одного из лидеров нашей атаки. По моему мнению, УЕФА обязана предпринимать какие-то решения заранее, ведь эта проблема существует не один день.

Мики является очень важным для нас игроком. Конечно мы очень хотим, чтобы он был с нами в этом финале“, - сказал Косельни.

Напомним, финал Лиги Европы-2018/19 Челси - Арсенал состоится 29 мая в Баку. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Ранее Футбольная федерация Азербайджана прокомментировала отказ Мхитаряна ехать в Баку.