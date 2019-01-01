Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футбольная федерация Азербайджана прокомментировала отказ Мхитаряна ехать в Баку

Комментариев: 0
В АФФА разочарованы таким решением армянского футболиста.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана выступила с официальным заявлением касательно отказа полузащитника лондонского Арсенала Генриха Мхитаряна поехать с командой в Баку на финальный матч Лиги Европы против Челси. Об этом сообщает официальный сайт АФФА.

Читай также: Мхитарян: Очень больно пропускать финал Лиги Европы, это тяжелое решение

"Мы огорчены заявлением «Арсенала» о том, что Генрих Мхитарян не приедет в Баку вместе с командой для участия в финале Лиги Европы против Челси в следующую среду. Мы очень расстроены таким безосновательным решением, принятым, как мы понимаем, совместно Арсеналом, игроком и его семьей.

Несмотря на то, что мы понимаем его право принять решение не ехать, мы хотим подчеркнуть, что Азербайджан предоставил УЕФА все необходимые гарантии по обеспечению безопасности господина Мхитаряна. За последние десять лет внушительное число армянских спортсменов принимало участие в различных спортивных соревнованиях в Азербайджане без каких-либо проблем.

Читай также: Арсенал раскритиковал УЕФА за решение провести финал Лиги Европы в Баку

Мы надеемся, что это печальное решение никоим образом не повлияет на качество и привлекательность этого замечательного матча. В ближайшее время мы готовимся тепло встретить обе команды", – говорится в заявлении АФФА.

Отметим, что Азербайджан и Армения пребывают в состоянии давнего конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 

Напомним, ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп также открыто раскритиковал решение УЕФА касательно проведения финала Лиги Европы в Баку. Азербайджанский писатель после этого обвинил немецкого специалиста в хамском отношении к его стране.

Поделись:
Теги: Генрих Мхитарян, Арсенал, Лига Европы, Челси, Армения, Азербайджан
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь