Футбольная федерация Азербайджана прокомментировала отказ Мхитаряна ехать в Баку

В АФФА разочарованы таким решением армянского футболиста.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана выступила с официальным заявлением касательно отказа полузащитника лондонского Арсенала Генриха Мхитаряна поехать с командой в Баку на финальный матч Лиги Европы против Челси. Об этом сообщает официальный сайт АФФА.

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"Мы огорчены заявлением «Арсенала» о том, что Генрих Мхитарян не приедет в Баку вместе с командой для участия в финале Лиги Европы против Челси в следующую среду. Мы очень расстроены таким безосновательным решением, принятым, как мы понимаем, совместно Арсеналом, игроком и его семьей.

Несмотря на то, что мы понимаем его право принять решение не ехать, мы хотим подчеркнуть, что Азербайджан предоставил УЕФА все необходимые гарантии по обеспечению безопасности господина Мхитаряна. За последние десять лет внушительное число армянских спортсменов принимало участие в различных спортивных соревнованиях в Азербайджане без каких-либо проблем.

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Мы надеемся, что это печальное решение никоим образом не повлияет на качество и привлекательность этого замечательного матча. В ближайшее время мы готовимся тепло встретить обе команды", – говорится в заявлении АФФА.

Отметим, что Азербайджан и Армения пребывают в состоянии давнего конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Напомним, ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп также открыто раскритиковал решение УЕФА касательно проведения финала Лиги Европы в Баку. Азербайджанский писатель после этого обвинил немецкого специалиста в хамском отношении к его стране.