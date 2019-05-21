Мхитарян: Очень больно пропускать финал Лиги Европы, это тяжелое решение
Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян будет вынужден пропустить финал Лиги Европы с Челси, который пройдет в Баку, из-за политического конфликта его страны и Азербайджана. Армянский футболист официально заявил об этом в своем аккаунте Instagram.
"Рассмотрев все возможные варианты, мы были вынуждены принять тяжелое для меня решение – не ехать с командой на финал Лиги Европы. Такие матчи нечасто бывают у игроков, и я должен признать, что пропускать ее очень больно. Буду болеть за одноклубников дома. Привезите домой кубок", – написал Мхитарян.
Having considered all the current options, we had to take the tough decision for me not to travel with the squad to the Europa League Final. It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it. I will be cheering my teammates on! Let‘s bring it home @arsenal 🏆💪🏼💪🏼💪🏼 #uel #final #arsenal #chelsea #afc #coyg
Отметим, что Азербайджан и Армения пребывают в состоянии давнего конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
В решающем матче Лиги Европы за кубок посмотрят две лондонские команды - Арсенал и Челси.
Напомним, ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп также открыто раскритиковал решение УЕФА касательно проведения финала Лиги Европы в Баку. Азербайджанский писатель после этого обвинил немецкого специалиста в хамском отношении к его стране.
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