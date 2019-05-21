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Мхитарян: Очень больно пропускать финал Лиги Европы, это тяжелое решение

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Армянский футболист не поедет с командой в Баку из-за политического конфликта.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян будет вынужден пропустить финал Лиги Европы с Челси, который пройдет в Баку, из-за политического конфликта его страны и Азербайджана. Армянский футболист официально заявил об этом в своем аккаунте Instagram.

"Рассмотрев все возможные варианты, мы были вынуждены принять тяжелое для меня решение – не ехать с командой на финал Лиги Европы. Такие матчи нечасто бывают у игроков, и я должен признать, что пропускать ее очень больно. Буду болеть за одноклубников дома. Привезите домой кубок", – написал Мхитарян.

Отметим, что Азербайджан и Армения пребывают в состоянии давнего конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 

В решающем матче Лиги Европы за кубок посмотрят две лондонские команды - Арсенал и Челси.

Напомним, ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп также открыто раскритиковал решение УЕФА касательно проведения финала Лиги Европы в Баку. Азербайджанский писатель после этого обвинил немецкого специалиста в хамском отношении к его стране.

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Теги: Генрих Мхитарян, Арсенал, Челси, Лига Европы, финал, футбол
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