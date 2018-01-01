Жиру - о финале ЛЕ: Мне нравится играть против бывших команд

Француз вспомнил о своих выступлениях за Арсенал.

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру прокомментировал предстоящий поединок против лондонского Арсенала в рамках финала Лиги Европы.

"Мне очень нравится играть против бывших команд, но все чувства нужно будет оставить в стороне. Я наслаждался пребыванием в Арсенале, это большая часть моей карьеры.

Мой первый английский клуб, первый важный вызов в жизни, который навсегда будет особенным для меня, но теперь я чувствую, что во мне течет синяя кровь. Как и в сборной, синий цвет мне подходит. Очень хочу выиграть свой второй трофей с Челси", - приводит слова футболиста Daily Mail.

Напомним, Жиру перешел Челси из Арсенала в январе 2018 года. В этом сезоне француз провел за "синих" 44 игры, забил 12 голов и отдал четыре ассиста.

Матч Челси - Арсенал состоится 29 мая в Баку на стадионе Олимпийский.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси рискует пропустит финал Лиги Европы.