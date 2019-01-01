УЕФА ответил Арсеналу на недовольство проведением финала Лиги Европы в Баку

Европейский футбольный союз поможет болельщикам Арсенала и Челси добраться в Азербайджан.

Европейский футбольный союз ответил на критику лондонского Арсенала касательно проведения финала Лиги Европы в Азербайджане, поскольку это создало большие трудности английским болельщикам посетить решающий матч еврокубка. УЕФА сообщил, что поможет фанатам Арсенала и Челси добраться в Баку. Об этом сообщает BBC.

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"Согласитесь, что трудно было предсказать, что в финалах еврокубковых турниров встретятся только представители Англии. Мы понимаем, что проведение финала в Баку создает определенные логистические трудности для болельщиков вашей команды, поэтому наши специалисты помогут им и поклонникам Челси найти наиболее удобные и дешевые пути, чтобы добраться до Баку", - сказано в письме от УЕФА.

Также сообщалось, что из-за политического конфликта между Арменией и Азербайджаном в финальном матче Лиги Европы с Челси не сможет сыграть полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян.