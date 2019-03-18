Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси обвинил болельщиков Динамо в расизме

Комментариев: 2
Неприятный инцидент произошел во время матча Лиги Европы.
Болельщики Динамо
Болельщики Динамо
Getty Images

Лондонский Челси выступил с заявлением по поводу эпизода в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Динамо в Киеве (0:5).

Сообщается, что болельщики киевлян оскорбляли одного из игроков “синих“ по расовому признаку.

"Мы подтверждаем сообщение о проявлениях расизма в адрес одного из наших футболистов на последних минутах игры в Киеве от небольшой части болельщиков хозяев. Мы искренне осуждаем это отвратительное поведение.

Мы сообщили об этом инциденте главному арбитру сразу после игры, а председатель и секретарь клуба поговорили с делегатом УЕФА после матча.

Ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, а Челси, со своей стороны, обеспечит полное сотрудничество в этом деле", - сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте лондонского клуба.

Напомним, Челси прошел Динамо и в 1/4 Лиги Европы сыграет со Славией.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Челси, Динамо, расизм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.chelseafc.com

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    18.03.2019, 15:44
Оценка:  +1
Boxerogos
Фанаты Дерьнамо Куев уже давно ничего общего с болельщиками футбола не имеют.Как не стало Валерия Васильевича Лобановского,так Динамо и начал превращаться в мусорское Дерьнамо...
Peyot    18.03.2019, 15:29
Оценка:  -2
Peyot
я так ине понял что они назвали расизмом?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь