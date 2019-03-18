Челси обвинил болельщиков Динамо в расизме
Лондонский Челси выступил с заявлением по поводу эпизода в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Динамо в Киеве (0:5).
Сообщается, что болельщики киевлян оскорбляли одного из игроков “синих“ по расовому признаку.
"Мы подтверждаем сообщение о проявлениях расизма в адрес одного из наших футболистов на последних минутах игры в Киеве от небольшой части болельщиков хозяев. Мы искренне осуждаем это отвратительное поведение.
Мы сообщили об этом инциденте главному арбитру сразу после игры, а председатель и секретарь клуба поговорили с делегатом УЕФА после матча.
Ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, а Челси, со своей стороны, обеспечит полное сотрудничество в этом деле", - сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте лондонского клуба.
Напомним, Челси прошел Динамо и в 1/4 Лиги Европы сыграет со Славией.
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