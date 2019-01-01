Шевченко рассказал, что показывал Суркису на зубочистках во время матча Динамо в ЛЕ

Главный тренер сборной Украины объяснил эпизод, который попал в объективы телекамер.

Во время трансляции матча Динамо - Челси операторы канала Футбол 1 засняли момент в VIP-ложе НСК Олимпиский, в котором президент Динамо Игорь Суркис общался с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Читай также: Хацкевич прокомментировал возможную отставку

Курьезным в этом эпизоде было то, что Шевченко что-то эмоционально объяснял Суркису на зубочистках, которые выложил на столе.

Главный тренер сборной Украины объяснил эту ситуацию.

Читай также: Динамо потерпело самое крупное домашнее поражение в еврокубках

“Эмоционально обсуждали некоторые моменты в игре, но это не было связано с каким-то комментарием с моей стороны по игре. Мы просто обменялись нашими эмоциями.

Я как специалист эмоционально обсудил некоторые моменты, были интересные шансы для развития атаки Динамо. Это не связано ни с какой тактикой“, – сказал Шевченко в эфире телепередачи “Великий футбол“.

Напомним, в Киеве на НСК Олимпийский Динамо проиграло Челси со счетом 0:5 и покинуло розыгрыш Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо -Челси.

Вашему вниманию также самые яркие комментарии в сети по поводу игры киевлян против лондонского клуба.