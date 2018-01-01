Жиру - игрок недели в Лиге Европы

Француз оформил хет-трик в ворота Динамо.

Форвард Челси Оливье Жиру был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба турнира.

Француз трижды забил в матче против киевского Динамо (5:0), а также сделал ассист Каллуму Хадсону-Одои в моменте с заключительным пятым голом гостей.

Всего в этом сезоне Жиру принял участие в 33 матчах своей команды, забил десять голов и отдав 7 результативных передач во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру забил девять голов в последних семи матчах Лиги Европы, а также в матче против Динамо оформил свой второй хет-трик в турнире.