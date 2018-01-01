Жиру - игрок недели в Лиге Европы
Француз оформил хет-трик в ворота Динамо.
Форвард Челси Оливье Жиру был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба турнира.
🥇 @chelseafc hat-trick hero @_OlivierGiroud_ scoops the award 👏👏👏 #UEL | #POTW | @hankookreifen pic.twitter.com/1ldcbyibUq— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 марта 2019 г.
Француз трижды забил в матче против киевского Динамо (5:0), а также сделал ассист Каллуму Хадсону-Одои в моменте с заключительным пятым голом гостей.
Всего в этом сезоне Жиру принял участие в 33 матчах своей команды, забил десять голов и отдав 7 результативных передач во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Оливье Жиру забил девять голов в последних семи матчах Лиги Европы, а также в матче против Динамо оформил свой второй хет-трик в турнире.
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