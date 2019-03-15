Жиру: Лига Европы - последняя возможность для Челси что-то выиграть

Француз отметил, что команда хочет попасть в Лигу чемпионов.

Форвард Челси Оливье Жиру после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы над Динамо (5:0) назвал цель команды на этот турнир.

“Мы должны были побеждать в матче против Динамо. Я остался очень доволен своими голами и голевой передачей на Каллума. Сегодня команда показала отличную игру. Когда я выхожу на поле, я стараюсь полностью выкладываться во благо коллектива. Во второй части сезона я больше играю в Лиге Европы, поэтому и забиваю меньше в АПЛ.

Лига Европы - важная цель для нас, последняя возможность что-то выиграть. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем году. Нам нужно финишировать в топ-4, но мы хотим выиграть Лигу Европы. В турнире участвуют несколько больших команд, так что очень интересно продолжать борьбу в этом турнире“, - цитирует французского футболиста пресс-служба “синих“.

Напомним, в 1/4 финала Лиги Европы Челси встретится с чешской Славией.