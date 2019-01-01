Наставник Ренна: Арсенал забил второй гол из офсайда, это повлияло на исход матча
Главный тренер Ренна Жюльен Стефан прокомментировал выездное поражение своих подопечных от Арсенала в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
“Напряженный был матч. Мы готовились к мощной атаке Арсенала, но они показали высокие скорости, с которыми было тяжело справиться. Было слишком много свободного пространства в первом тайме.
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Арсенал забил второй гол был из очевидного положения вне игры. Это значительно повлияло на исход матча, а боковой арбитр не особо думал, когда поднимал флаг в похожих ситуациях с нашим участием. Но в тот момент он не среагировал.
В целом Арсенал заслужил пройти дальше, но этот второй гол... Мы не заслужили такой ситуации. К сожалению, историю не переписать. Мы проиграли и покинули турнир“, - приводит слова Стефана L’Equipe.
Матч обслуживала латвийская бригада судей во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистент, который не зафиксировал офсайд, - Андрей Спасенников.
Напомним, Ренн сенсационно обыграл Арсенал в первом матче со счетом 3:1, однако потерпел поражение в ответном поединке со счетом 3:0 и покинул розыгрыш Лиги Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - Ренн.
Отметим, что Арсенал в четвертьфинале сыграет с Наполи. Со всеми парами 1/4 финала Лиги Европы можно ознакомиться здесь.
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