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Интер - Айнтрахт 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Интер сенсационно проиграл Айнтрахту на своем поле и покинул Лигу Европы.

Интер неожиданно проиграл Айнтрахту
Интер неожиданно проиграл Айнтрахту
Getty Images

Франкфуртский Айнтрахт в гостевом ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы обыграл миланский Интер и сенсационно пробился в четвертьфинал турнира.

Смотрите видео гола и обзор матча Интер - Айнтрахт:

Интер - Айнтрахт 0:1 (первый матч - 0:0)
Голы: Йович, 5.

Интер: Ханданович – Суареш (Раноккья, 62), Де Врей, Шкриниар, Д'Амброзио – Весино, Валеро (Эспосито, 73), Кандрева – Политано, Кейта, Перишич.

Айнтрахт: Трапп – Хасебе, Хинтереггер, Ндика – Да Коста, Виллемс (Штендера, 73), Роде (Пасиенсия, 89), Костич – Гачинович (Де Гузман, 59) – Йович, Алле.

Предупреждения: Д'Амброзио, Валеро, Шкриниар - Алле, Роде, Пасиенсия

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Теги: Интер, Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, видео гола, обзор матча, Лига Европы, футбол
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