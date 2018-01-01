Интер - Айнтрахт 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы

Интер сенсационно проиграл Айнтрахту на своем поле и покинул Лигу Европы.

Интер неожиданно проиграл Айнтрахту Getty Images

Франкфуртский Айнтрахт в гостевом ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы обыграл миланский Интер и сенсационно пробился в четвертьфинал турнира.

Смотрите видео гола и обзор матча Интер - Айнтрахт:

Интер - Айнтрахт 0:1 (первый матч - 0:0)

Голы: Йович, 5.

Интер: Ханданович – Суареш (Раноккья, 62), Де Врей, Шкриниар, Д'Амброзио – Весино, Валеро (Эспосито, 73), Кандрева – Политано, Кейта, Перишич.

Айнтрахт: Трапп – Хасебе, Хинтереггер, Ндика – Да Коста, Виллемс (Штендера, 73), Роде (Пасиенсия, 89), Костич – Гачинович (Де Гузман, 59) – Йович, Алле.

Предупреждения: Д'Амброзио, Валеро, Шкриниар - Алле, Роде, Пасиенсия