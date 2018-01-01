Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Спалетти прокомментировал сенсационный вылет Интера из Лиги Европы

Комментариев: 0
Миланский клуб на своем поле потерпел минимальное поражение от Айнтрахта и покинул Лигу Европы.
Лучано Спалетти
Лучано Спалетти
Getty Images

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти высказался по поводу результата ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Айнтрахтом.

Читай также: Кризисный Челси растоптал команду Хацкевича: реакция соцсетей на игру Динамо в ЛЕ

“В этом матче нам не хватило всего понемногу. Мы с первых минут потеряли самообладание и совершили глупые ошибки, которые привели к голу на 5-й минуте. Это нас разозлило и мы еще сильнее вышли из себя, усложнив себе игру.

Когда ты не играешь плотно и делаешь неточные пасы, то трудно контролировать мяч. Мы не смогли держать у себя мяч и не создали никаких примечательных моментов. А быстрый гол заставил нас почувствовать безнадежность. Именно тогда мы проиграли“, - цитирует Спалетти Sky Sport Italia.

Напомним, Айнтрахт обыграл Интер со счетом 1:0 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

Смотрите видео гола и обзор матча Интер - Айнтрахт.

Поделись:
Теги: Лучано Спалетти, Интер, Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь