Спалетти прокомментировал сенсационный вылет Интера из Лиги Европы

Миланский клуб на своем поле потерпел минимальное поражение от Айнтрахта и покинул Лигу Европы.

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти высказался по поводу результата ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Айнтрахтом.

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“В этом матче нам не хватило всего понемногу. Мы с первых минут потеряли самообладание и совершили глупые ошибки, которые привели к голу на 5-й минуте. Это нас разозлило и мы еще сильнее вышли из себя, усложнив себе игру.

Когда ты не играешь плотно и делаешь неточные пасы, то трудно контролировать мяч. Мы не смогли держать у себя мяч и не создали никаких примечательных моментов. А быстрый гол заставил нас почувствовать безнадежность. Именно тогда мы проиграли“, - цитирует Спалетти Sky Sport Italia.

Напомним, Айнтрахт обыграл Интер со счетом 1:0 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

Смотрите видео гола и обзор матча Интер - Айнтрахт.