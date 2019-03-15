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Кризисный Челси растоптал команду Хацкевича: реакция соцсетей на игру Динамо в ЛЕ

Комментариев: 3
Мы собрали самые интересные комментарии в социальных сетях о матче Динамо - Челси.
Динамо - Челси: реакция соцсетей
Динамо - Челси: реакция соцсетей
Олег Батрак, iSport.ua

Киевское Динамо уступило Челси со счетом 0:5. Это крупнейшее домашнее поражение Динамо в еврокубках.

Вашему вниманию самые яркие высказывания в Twitter на результат матча и игру киевлян:

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Челси.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Челси, Лига Европы, реакция сети, реакция соцсетей, футбол
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.03.2019, 12:00
Оценка:  0
гость
болел за Динамо. Но знал. Чудес нету. И вообще. Это каким наивным надо быть чтобы равнять верхнюю часть премьершип с нашей лигой. А ???? автор!
Afon52    15.03.2019, 11:47
Оценка:  0
Afon52
міняють тренерів, футболістів - толку нема
може треба власників клубу поміняти?!
    15.03.2019, 11:19
Оценка:  0
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