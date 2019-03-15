Кризисный Челси растоптал команду Хацкевича: реакция соцсетей на игру Динамо в ЛЕ

Мы собрали самые интересные комментарии в социальных сетях о матче Динамо - Челси.

Киевское Динамо уступило Челси со счетом 0:5. Это крупнейшее домашнее поражение Динамо в еврокубках.

Вашему вниманию самые яркие высказывания в Twitter на результат матча и игру киевлян:

Іноді футбол сумніший навіть за нашу політику. Сьогодні саме такий день . — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2019 г.

Да, тяжело.

Да там чемпионы мира, да лучше условия, контракты.

НО НЕ ДВА УДАРА В СТВОР ВОРОТ ЗА 2 МАТЧА! #ДинамоЧелси #ЛигаЕвропы #ДинамоКиев — тим тим (@tima_ibragimov) 14 марта 2019 г.

0:5

Мой вывод, что никаких выводов после первой игры не сделали. К сожалению, это наш уровень футбола помноженный на бесхарактерность, тактические промахи. Больно. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 марта 2019 г.

Какое же плюшевое Динамо Киев... Такое ощущение будто им не хватает не мастерства, а самоуважения. Всякое бывало, но это просто какие-то болванчики в футболках (за исключением 2-3 человек). #ДинамоЧелси #ДинамоЧелсі #DKVCHL — Vong Karvaj (@Tyomchyk) 14 марта 2019 г.

#динамочелсі #fcdk Все такі клас команди є клас, і правду казав Суркіс, що нам нема чого робити у ЛЧ. Склалося враження ніби Челсі грав проти U-19,а не проти першої команди @fanclub_fcdk .Надіюсь хоча б ЧУ візьмем?! — Andriy Tsilitsinsky (@Dron_121) 14 марта 2019 г.

Как забить 3 (бля, уже 5) без единого форварда в основе и на замене. Ваще ни одного. 🤔 Задача со *звёздочкой*#DynamoChelsea #DynamoKyiv — Gennadii Avdieiev (@GAvdieiev) 14 марта 2019 г.

8-0 по итогу двух матчей.

Страшно представить если бы на месте Челси был Манчестер Сити, Ливерпуль, Барса#ДинамоЧелси #DYNCHE #ЛигаЕвропы — тим тим (@tima_ibragimov) 14 марта 2019 г.

Если судить по еврокубкам, то в качестве игры Динамо при Хацкевиче прогресса нет #Динамо #ДинамоКиев — Somushkin Maksym (@Somushkin) 14 марта 2019 г.

А, ні! Я думала, що київський цирк закінчився, але і восьмий гол залетів до калітки Динамо. Челсі просто розтоптало команду Хацкевича. І це ще к-р-и-з-о-в-и-й Челсі. Боюся уявити, який рахунок був би, якщо Челсі було б на куражі. Ще раз доводить, що УПЛ - дніще, АПЛ - космос. — Даруся Солодка (@8Darusiya) 14 марта 2019 г.

Уже нет сил и слов что-то комментировать по поводу Динамо. Хочется просто сесть и молча заплакать((( #Динамо #ДинамоКиев #ДинамоЧелси — Somushkin Maksym (@Somushkin) 14 марта 2019 г.

Кожна така поразка має стати уроком. #динамочелсі — Роман Бебех (@roman_bebekh) 14 марта 2019 г.

Челсі знищило Динамо на Олімпійському 0:5 (0:8). А що дійсно вбиває, так це те, що ДК нічого не показало.

2 матчі - 2 удари в ствір воріт...

Атакуючий потенціал команди просто 0, до оборони без претензій - як завжди ультрадно.#EuropaLeague #DYNCHE #DynamoChelsea — Сергій Притула (@Sergio_Prytula) 14 марта 2019 г.

Выходит семья с сектора при счете 0-4, а маленький мальчик папе говорит:



– А вдруг Динамо победит?



Какое милое дитя ^^ — Nikita Martovsky (@nikitamartovsky) 14 марта 2019 г.

Цыганков не просто выпал в осадок, а расстворился. И Тоттенхэм хотел его в Англию брать? #Динамо — Serhii Malysh (@SergioMalysh) 7 марта 2019 г.

Томаш Кенджора сегодня будет очень сладко спать. Но сначала, нужно позвонки раскрутить🙈 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 марта 2019 г.

было бы о чем говорить, да не о чем говорить.. #ДинамоЧелси — Андреич (@pavlentiy) 14 марта 2019 г.

Мені цікаво, коли на Динамо тепер прийде повний стадіон? І чи взагалі це колись буде... Одне точно можу сказати, ті хто сьогодні прийшов вживу подивитися Динамо, ще довго не матимуть бажання прийти на стадіон! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 14 марта 2019 г.

Мдаа, Динамо в текущем состоянии очень печально наблюдать. Олимпиакос это наш уровень, выше не прыгнешь...😞 — Bogdan Lyalka (@FlowTheTears) 14 марта 2019 г.

по-перше, це красиво. я про рахунок. по-друге, це повчально. я про гру суперника. ну, а по-третє, це жахливо. я про роботу тренера. якщо це можна назвати роботою. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 14 марта 2019 г.

Когда видишь такие матчи киевского Динамо, которое я когда-то любил и болел до дрожжи в руках, на ум приходит название тарантиновского фильма "Бесславные ублюдки"... — Андрій Шумило (@andykrim65) 14 марта 2019 г.

Все-таки хорошо, что Динамо в этом сезоне не играло в ЛЧ (проиграли кстати Аяксу в квалификации). Видеть по 8:0, 6:1 не хотелось бы.. — Ross Grubi (@andersen7s) 14 марта 2019 г.

Есть что-то прекрасное в том, что принадлежащий русскому еврею Абрамовичу футбольный клуб "Челси" разнёс с общим счётом 8:0 киевское "Динамо", за которое сегодня топят отмороженные нацисты, антисемиты и прочее бандерьё. — Константин Долгов (@dolgovstrasse) 14 марта 2019 г.

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