Кризисный Челси растоптал команду Хацкевича: реакция соцсетей на игру Динамо в ЛЕ
Киевское Динамо уступило Челси со счетом 0:5. Это крупнейшее домашнее поражение Динамо в еврокубках.
Вашему вниманию самые яркие высказывания в Twitter на результат матча и игру киевлян:
Іноді футбол сумніший навіть за нашу політику. Сьогодні саме такий день .— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2019 г.
Да, тяжело.— тим тим (@tima_ibragimov) 14 марта 2019 г.
Да там чемпионы мира, да лучше условия, контракты.
НО НЕ ДВА УДАРА В СТВОР ВОРОТ ЗА 2 МАТЧА! #ДинамоЧелси #ЛигаЕвропы #ДинамоКиев
0:5— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 марта 2019 г.
Мой вывод, что никаких выводов после первой игры не сделали. К сожалению, это наш уровень футбола помноженный на бесхарактерность, тактические промахи. Больно.
Какое же плюшевое Динамо Киев... Такое ощущение будто им не хватает не мастерства, а самоуважения. Всякое бывало, но это просто какие-то болванчики в футболках (за исключением 2-3 человек). #ДинамоЧелси #ДинамоЧелсі #DKVCHL— Vong Karvaj (@Tyomchyk) 14 марта 2019 г.
А Динамо вообще на поле? #ДинамоЧелси #ЛигаЕвропы— A. Mubarakshin (26+) (@art_mubarakshin) 14 марта 2019 г.
@DynamoKyiv чет вы проДинамили ЛигуЕвропы) Интересно, когда закончатся тренеры эпохи Лобановского, кого следующего поставят. И кто станет следующим после Хаца? Дмитрулин? #ЛЕ #ЛигаЕвропы #ДинамоЧелси— #EdBorodin (@Ed_Borodin) 14 марта 2019 г.
#динамочелсі #fcdk Все такі клас команди є клас, і правду казав Суркіс, що нам нема чого робити у ЛЧ. Склалося враження ніби Челсі грав проти U-19,а не проти першої команди @fanclub_fcdk .Надіюсь хоча б ЧУ візьмем?!— Andriy Tsilitsinsky (@Dron_121) 14 марта 2019 г.
Так обосраться при 65-тысячи болельщиков🤦🏻♂️#динамочелсі— Danil Rybitskyy (@ryb1tskyy) 15 марта 2019 г.
Как забить 3 (бля, уже 5) без единого форварда в основе и на замене. Ваще ни одного. 🤔 Задача со *звёздочкой*#DynamoChelsea #DynamoKyiv— Gennadii Avdieiev (@GAvdieiev) 14 марта 2019 г.
Хацкевич сказал, что в сегодняшнем матче нужен быстрый гол. Пока всё по плану.#DYNCHE #DynamoChelsea #Динамо— Serhii Darvinskyi (@darvinskyi) 14 марта 2019 г.
8-0 по итогу двух матчей.— тим тим (@tima_ibragimov) 14 марта 2019 г.
Страшно представить если бы на месте Челси был Манчестер Сити, Ливерпуль, Барса#ДинамоЧелси #DYNCHE #ЛигаЕвропы
Если судить по еврокубкам, то в качестве игры Динамо при Хацкевиче прогресса нет #Динамо #ДинамоКиев— Somushkin Maksym (@Somushkin) 14 марта 2019 г.
А, ні! Я думала, що київський цирк закінчився, але і восьмий гол залетів до калітки Динамо. Челсі просто розтоптало команду Хацкевича. І це ще к-р-и-з-о-в-и-й Челсі. Боюся уявити, який рахунок був би, якщо Челсі було б на куражі. Ще раз доводить, що УПЛ - дніще, АПЛ - космос.— Даруся Солодка (@8Darusiya) 14 марта 2019 г.
Уже нет сил и слов что-то комментировать по поводу Динамо. Хочется просто сесть и молча заплакать((( #Динамо #ДинамоКиев #ДинамоЧелси— Somushkin Maksym (@Somushkin) 14 марта 2019 г.
Кожна така поразка має стати уроком. #динамочелсі— Роман Бебех (@roman_bebekh) 14 марта 2019 г.
Виллиан - маэстро!👏🏻 Дух Шахтера ещё преследует #Динамо;) #ЛигаЕвропы— Serhii Malysh (@SergioMalysh) 7 марта 2019 г.
Челсі знищило Динамо на Олімпійському 0:5 (0:8). А що дійсно вбиває, так це те, що ДК нічого не показало.— Сергій Притула (@Sergio_Prytula) 14 марта 2019 г.
2 матчі - 2 удари в ствір воріт...
Атакуючий потенціал команди просто 0, до оборони без претензій - як завжди ультрадно.#EuropaLeague #DYNCHE #DynamoChelsea
Выходит семья с сектора при счете 0-4, а маленький мальчик папе говорит:— Nikita Martovsky (@nikitamartovsky) 14 марта 2019 г.
– А вдруг Динамо победит?
Какое милое дитя ^^
Цыганков не просто выпал в осадок, а расстворился. И Тоттенхэм хотел его в Англию брать? #Динамо— Serhii Malysh (@SergioMalysh) 7 марта 2019 г.
Томаш Кенджора сегодня будет очень сладко спать. Но сначала, нужно позвонки раскрутить🙈— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 марта 2019 г.
Жиру , перестань забивать , не смешно 😁 #ДинамоЧелси pic.twitter.com/pVsrqylSxw— ☀флøрида☀ (@Glamberttttt) 14 марта 2019 г.
Обращения к Суркису И.М. .. может хватит динамовских сердец ?? #Динамо #Челси #Слезы— Anton Andrianov (@Foto_AndrUA) 14 марта 2019 г.
было бы о чем говорить, да не о чем говорить.. #ДинамоЧелси— Андреич (@pavlentiy) 14 марта 2019 г.
Мені цікаво, коли на Динамо тепер прийде повний стадіон? І чи взагалі це колись буде... Одне точно можу сказати, ті хто сьогодні прийшов вживу подивитися Динамо, ще довго не матимуть бажання прийти на стадіон!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 14 марта 2019 г.
Мдаа, Динамо в текущем состоянии очень печально наблюдать. Олимпиакос это наш уровень, выше не прыгнешь...😞— Bogdan Lyalka (@FlowTheTears) 14 марта 2019 г.
по-перше, це красиво. я про рахунок. по-друге, це повчально. я про гру суперника. ну, а по-третє, це жахливо. я про роботу тренера. якщо це можна назвати роботою.— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 14 марта 2019 г.
Когда видишь такие матчи киевского Динамо, которое я когда-то любил и болел до дрожжи в руках, на ум приходит название тарантиновского фильма "Бесславные ублюдки"...— Андрій Шумило (@andykrim65) 14 марта 2019 г.
Все-таки хорошо, что Динамо в этом сезоне не играло в ЛЧ (проиграли кстати Аяксу в квалификации). Видеть по 8:0, 6:1 не хотелось бы..— Ross Grubi (@andersen7s) 14 марта 2019 г.
Есть что-то прекрасное в том, что принадлежащий русскому еврею Абрамовичу футбольный клуб "Челси" разнёс с общим счётом 8:0 киевское "Динамо", за которое сегодня топят отмороженные нацисты, антисемиты и прочее бандерьё.— Константин Долгов (@dolgovstrasse) 14 марта 2019 г.
Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Челси.
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