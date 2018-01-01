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Обамеянг оригинально отпраздновал свой гол в ворота Ренна

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Этот мяч стал третьим в ворота французского клуба, определившим владельца путевки в четвертьфинал Лиги Европы.
Пьер-Эмерик Обамеянг празднует гол в ворота Ренна
Пьер-Эмерик Обамеянг празднует гол в ворота Ренна
Getty Images

В четверг, 14-го марта, лондонский Арсенал на своем поле принимал французский Ренн в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Форвард "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг на 71-й минуте поединка забил гол в ворота гостей, сделав счет в этой встрече 3:0. После этого футболист оригинально отпраздновал забитый гол.

Отметим, что Обамеянг отметился дублем в этой встрече и помог Арсеналу совершить камбэк, вырвав путевку в 1/4 финала турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - Ренн.

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Теги: Лига Европы, Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, Ренн, видео, прикол, гол
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