Обамеянг оригинально отпраздновал свой гол в ворота Ренна

Этот мяч стал третьим в ворота французского клуба, определившим владельца путевки в четвертьфинал Лиги Европы.

В четверг, 14-го марта, лондонский Арсенал на своем поле принимал французский Ренн в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Форвард "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг на 71-й минуте поединка забил гол в ворота гостей, сделав счет в этой встрече 3:0. После этого футболист оригинально отпраздновал забитый гол.

Отметим, что Обамеянг отметился дублем в этой встрече и помог Арсеналу совершить камбэк, вырвав путевку в 1/4 финала турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - Ренн.