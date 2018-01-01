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Арсенал - Ренн 3:0 видео голов и обзор матча ЛЕ

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Лондонцы совершили камбэк и сумели пройти в четвертьфинал турнира.

Арсенал крупно обыграл Ренн
Арсенал крупно обыграл Ренн
Getty Images

Арсенал после сенсационного выездного поражения сумел оправиться и разгромить Ренн на своем поле, обеспечив себе путевку в 1/4 финала Лиги Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Ренн:

Арсенал - Ренн 3:0 (первый матч — 1:3)
Голы: Обамеянг, 5, 72, Мэйтленд-Найлз, 15

Арсенал: Чех - Мустафи, Косельни, Монреаль, Колашинац - Рэмси (Торрейра, 88), Джака - Мэйтленд-Найлз, Озил (Мхитарян, 70), Обамеянг - Ляказетт (Ивоби, 70)

Ренн: Коубек - Траоре, да Силва, Мешер, Бенсебаини - Бурижо, Андре (Леа Силики, 79), Гренье (Юну, 70), Сарр - Бен Арфа, Ньянг

Предупреждения: Ляказетт, Обамеянг, Мхитарян, Колашинац - Мешер, Гренье, Бурижо, Траоре

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Теги: Арсенал, Ренн, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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