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Вильярреал - Зенит 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Ярослав Ракицкий не сумел помочь своей команде одолеть испанский клуб.

Зенит проиграл Вильярреалу
Зенит проиграл Вильярреалу
ФК Зенит

Испанский Вильярреал на домашнем стадионе обыграл петербургский Зенит и уверенно прошел в четвертьфинальную стадию турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал - Зенит:

Вильярреал - Зенит 2:1 (первый матч 3:1)
Голы: Морено, 29, Бакка, 47 - Иванович, 90+1.

Вильярреал: Фернандес - Гаспар, Альваро, Руис, Коста - Мори (Льямбрих, 77), Иборра (Касорла, 71), Касерес (Морланес, 46), Форналс - Морено, Бакка.

Зенит: Лунев (Кержаков, 64) - Ракицкий, Маммана, Иванович, Смольников - Эрнани, Барриос (Краневиттер, 46), Оздоев - Шатов, Азмун (Мак, 71), Дриусси.

Предупреждения: Руис, Коста - Шатов.

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Теги: Зенит, Вильярреал, видео голов, обзор матча, Лига Европы
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