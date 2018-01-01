Жеребьевка Лиги Европы: стали известны все пары 1/4 финала
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой стали известны все пары этой стадии турнира.
Жеребьевка была полностью открытая, сеяных и несеяных команд не было, а клубы из одной национальной ассоциации могли оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достали первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.
Украинские клубы не были представлены в жеребьевке. Киевское Динамо, которое участвовало в турнире, добралось до стадии 1/8 финала, однако потерпело поражение от Челси и покинуло турнир. Донецкий Шахтер покинул турнир еще на стадии 1/16 финала.
1/4 финала Лиги Европы. Пары:
Наполи (Италия) - Арсенал (Англия)
Вильярреал (Испания) - Валенсия (Испания)
Бенфика (Португалия) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)
Славия Прага (Чехия) - Челси (Англия)
Согласно условиям, из-за невозможности играть в один день два матча в Лондоне, будет изменен порядок матчей в паре Наполи - Арсенал. “Канониры“ первый матч проведут на своем поле, а ответный - на выезде. Напомним, игры 1/4 финала состоятся 11 и 18 апреля.
Также была проведена жеребьевка полуфиналов и финала, по итогам которых было определено, какие команды могут встретиться в 1/2 финала и победитель какого полуфинала будет являться номинальным хозяином поля в финале в Баку на стадионе Олимпийский.
Жеребьевка 1/2 финала:
ПФ 1: Наполи/Арсенал - Вильярреал/Валенсия
ПФ 2: Бенфика/Айнтрахт Франкфурт - Славия Прага/Челси
Финал:
ПФ 2 - ПФ 1
Отметим, что полуфинальные матчи будут сыграны 2 мая и 9 мая, а финал - 29 мая.
Вашему вниманию также результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
Полная версия правил