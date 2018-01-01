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Лига Европы: стали известны все участники 1/4 финала

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Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы.
Челси обыграл Динамо и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Челси обыграл Динамо и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Олег Батрак, iSport.ua

По итогам 1/8 финала Лиги Европы стали известны восемь команд, которые продолжат выступление в плей-офф.

Напомним, киевское Динамо проиграло Челси и не сумело преодолеть стадию 1/8 финала.

В 1/4 финала сыграют:
Челси (Англия)
Наполи (Италия)
Валенсия (Испания)
Вильярреал (Испания)
Айнтрахт Ф (Германия)
Арсенал (Англия)
Славия Пр (Чехия)
Бенфика (Португалия)

Отметим, что жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы пройдет в пятницу, 15 марта, в Ньоне и начнется в 14:00 по киевскому времени. Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. 

В тот же день состоится жеребьевка полуфиналов и финала.

Игры 1/4 финала должны пройти 11 и 18 апреля, 1/2 финала – 2 мая и 9 мая. Финал – 29 мая в Баку на стадионе Олимпийский.

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Теги: Лига Европы, Челси, Наполи, Валенсия, Вильярреал, Арсенал, Бенфика, Айнтрахт Франкфурт, Славия, участники
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