Лига Европы: стали известны все участники 1/4 финала
По итогам 1/8 финала Лиги Европы стали известны восемь команд, которые продолжат выступление в плей-офф.
Напомним, киевское Динамо проиграло Челси и не сумело преодолеть стадию 1/8 финала.
В 1/4 финала сыграют:
Челси (Англия)
Наполи (Италия)
Валенсия (Испания)
Вильярреал (Испания)
Айнтрахт Ф (Германия)
Арсенал (Англия)
Славия Пр (Чехия)
Бенфика (Португалия)
Отметим, что жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы пройдет в пятницу, 15 марта, в Ньоне и начнется в 14:00 по киевскому времени. Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.
В тот же день состоится жеребьевка полуфиналов и финала.
Игры 1/4 финала должны пройти 11 и 18 апреля, 1/2 финала – 2 мая и 9 мая. Финал – 29 мая в Баку на стадионе Олимпийский.
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