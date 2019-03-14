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Краснодар - Валенсия 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Краснодар принимал Валенсию в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы.

Валенсия прошла Краснодар
Валенсия прошла Краснодар
www.valenciacf.com

Точный удар полузащитника Гонсалу Гедеша на последней минуте матча свел матч вничью и спас Валенсию от вылета в 1/8 финала Лиги Европы.

Смотрите обзор матча Краснодар - Валенсия:

Краснодар — Валенсия 1:1 (первый матч 1:2)

Голы: Сулейманов, 85 — Гедеш, 90+3

Краснодар: Сафонов — Петров (Сулейманов, 75), Спайич, Фьолусон, Рамирес — Олссон, Газинский, Перейра (Таранов, 90+1) — Вамберто, Ари (Стоцкий, 30), Клаессон.

Валенсия: Нето — Васс, Габриэль Паулиста, Диахаби, Хосе Гайа — Карлос Солер (Гамейро, 88), Коклен, Кондогбия, Черышев — Рубен Собрино (Родриго, 57), Санти Мина (Гедеш, 70)

Предупреждения: Перейра, Газинский — Кондогбия, Солер, Гедеш, Гамейро

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Теги: футбол, Лига Европы, Валенсия, Краснодар, видео голов, обзор матча
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