Зальцбург - Наполи 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Зальцбург принимал Наполи в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы.

Зальцбург победил, но не смог выйти в четвертьфинал турнира Getty Images

Наполи уступил Зальцбургу в выездном матче, но вырвал путевку в следующий раунд Лиги Европы.

Зальцбургу не хватило одного гола, чтобы перевести игру в овертайм.

Смотрите обзор матча Зальцбург - Наполи:

Зальцбург — Наполи 3:1 (первый матч 1:4)

Голы: Даббур, 25, Гульбрандсен, 65, Лайтгеб, 90+2 — Милик, 14

Зальцбург: Вальке — Лайнер, Рамальо, Ульмер (Гульбрандсен, 62), Онгене — Мвепу, Самассеку, Вольф, Зобозлай (Лайтгеб, 74) — Минамино (Халанд, 86), Даббур.

Наполи: Мерет — Руй, Луперто, Кирикеш (Малькюи, 78), Хисай — Кальехон, Аллан, Руис, Зьелински (Диавара, 74) — Милик, Мертенс (Юнес, 88).

Предупреждения: Онгене, Самассеку — Милик.