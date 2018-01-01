Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зальцбург - Наполи 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 0
Зальцбург принимал Наполи в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы.

Зальцбург победил, но не смог выйти в четвертьфинал турнира
Зальцбург победил, но не смог выйти в четвертьфинал турнира
Getty Images

Наполи уступил Зальцбургу в выездном матче, но вырвал путевку в следующий раунд Лиги Европы.

Зальцбургу не хватило одного гола, чтобы перевести игру в овертайм.

Смотрите обзор матча Зальцбург - Наполи:

Зальцбург — Наполи 3:1 (первый матч 1:4)
Голы: Даббур, 25, Гульбрандсен, 65, Лайтгеб, 90+2 — Милик, 14

Зальцбург: Вальке — Лайнер, Рамальо, Ульмер (Гульбрандсен, 62), Онгене — Мвепу, Самассеку, Вольф, Зобозлай (Лайтгеб, 74) — Минамино (Халанд, 86), Даббур.

Наполи: Мерет — Руй, Луперто, Кирикеш (Малькюи, 78), Хисай — Кальехон, Аллан, Руис, Зьелински (Диавара, 74) — Милик, Мертенс (Юнес, 88).

Предупреждения: Онгене, Самассеку — Милик.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, обзор матча, видео голов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь