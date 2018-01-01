Хацкевич: Сейчас наш уровень - это Лига Европы

Наставник киевлян отметил, что между хорошими и топовыми командами есть большая разница.

“Гармаш забил дважды. К сожалению, из положения вне игры. Класс есть класс. Нет команд, которые не проигрывают. Мы видели даже по Лиге Чемпионов - какая большая разница между просто хорошими командами и топовыми командами. Не хотели проигрывать с таким счетом, но что случилось, то уже случилось.

Если бы была возможность вытянуть немного другого соперника на жеребьевке - было бы замечательно. У нас сегодня не было большого выбора состава. По сегодняшней игре трудно что-то сказать, ведь понятно, что мы все расстроены - тренеры, футболисты, болельщики.

В нашем чемпионате из наших игроков делают звезд. Они все это читают, хотя на самом деле понимают, что это не так. Очевидно, что нам где-то нам не хватило человеческого ресурса - травмы, карточки. Мы могли немножко лучше выступить.

Мы начали выступать в Лиге Европы в конце августа с плей-офф, с тех пор сыграли 12 игр. Лига Европы - это сейчас наш уровень. И когда нам попалась команда уровня Лиги Чемпионов - мы увидели, что есть очень большая разница в классе. Я ребят поблагодарил за эти 12 матчей в турнире, для них это неоценимый опыт“, - сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.