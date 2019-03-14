Динамо потерпело самое крупное домашнее поражение в еврокубках

Киевляне установили антирекорд в матче против Челси.

Киевское Динамо проиграло Челси в Киеве на НСК Олимпийский и покинуло Лигу Европы.

Таким образом, этот проигрыш является крупнейшим домашним поражением "бело-голубых" в еврокубках.

Кроме того, киевляне повторили антирекорд крупнейших поражений команды в еврокубках за всю историю: ранее Динамо проигрывало со счетом 0:5 дважды на выезде: против Бенфики в 1992 году и Ювентуса в 2002 году.

Также команда потерпела крупнейшее поражение в еврокубках по сумме двух матчей (0:8). До этого крупнейшим был вылет от того же Ювентуса в 2002 году (1:7).

Отметим, что поединок Динамо - Челси посетили 64,8 тысячи болельщиков.

Смотрите также обзор матча Динамо - Челси.