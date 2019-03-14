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Динамо потерпело самое крупное домашнее поражение в еврокубках

Комментариев: 2
Киевляне установили антирекорд в матче против Челси.
Динамо проиграло Челси
Динамо проиграло Челси
Getty Images

Киевское Динамо проиграло Челси в Киеве на НСК Олимпийский и покинуло Лигу Европы. 

Таким образом, этот проигрыш является крупнейшим домашним поражением "бело-голубых" в еврокубках.

Кроме того, киевляне повторили антирекорд крупнейших поражений команды в еврокубках за всю историю: ранее Динамо проигрывало со счетом 0:5 дважды на выезде: против Бенфики в 1992 году и Ювентуса в 2002 году.

Также команда потерпела крупнейшее поражение в еврокубках по сумме двух матчей (0:8). До этого крупнейшим был вылет от того же Ювентуса в 2002 году (1:7).

Отметим, что поединок Динамо - Челси посетили 64,8 тысячи болельщиков.

Смотрите также обзор матча Динамо - Челси.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.03.2019, 23:55
Оценка:  0
гость
Это реальное состояние украинского футбола ! Бандеровщина если захватит страну, то все живое отмирает !
гость  (аноним)  14.03.2019, 23:52
Оценка:  0
гость
по двум встречам 0 - 8 , позор !!! тренер - физрук , игроки - немощные доходяги которым показали место в Европе
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