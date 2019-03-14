Цыганков: Мы пока не заслуживаем такой поддержки от болельщиков

Футболист Динамо расстроен результатом игры в Киеве.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков коротко прокомментировал поражение команды от лондонского Челси на НСК Олимпийский.

“Хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли и создали фантастическую атмосферу. Наверное, пока что мы этого не заслуживаем. Большое им спасибо.

Очень больно говорить что-то по поводу результата и игры“, - сказал Цыганков.

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