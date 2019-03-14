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Цыганков: Мы пока не заслуживаем такой поддержки от болельщиков

Комментариев: 2
Футболист Динамо расстроен результатом игры в Киеве.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков коротко прокомментировал поражение команды от лондонского Челси на НСК Олимпийский.

“Хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли и создали фантастическую атмосферу. Наверное, пока что мы этого не заслуживаем. Большое им спасибо.

Очень больно говорить что-то по поводу результата и игры“, - сказал Цыганков.

Смотрите также обзор матча Динамо - Челси.

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Теги: футбол, Лига Европы, Виктор Цыганков, Динамо
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.03.2019, 23:48
Оценка:  0
гость
Челси показали реально вашу цену : вы команда уровня задрипанного Бердичева ! Это вам за вскармливание и признание фашиствующих ультрас ! Получите и распишитесь!
гость  (аноним)  14.03.2019, 23:42
Оценка:  0
гость
покуда Суркис будет брать физруков типа Хацкевича будет и 5-0 и 6-0 и т.д.
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