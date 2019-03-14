Динамо - Челси 0:5 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Динамо принимало Челси в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
Киевское Динамо при родных трибунах уступило лондонскому Челси в ответном поединке 1/8 Лиги Европы и покинуло турнир.
Вашему вниманию обзор матча Динамо - Челси:
Динамо — Челси 0:5 (первый матч — 0:3)
Голы: Жиру, 5, 32, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одои, 78
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук (Че Че, 65), Шепелев (Андриевский, 86) — Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Смирный, 81) — Гармаш.
Челси: Аррисабалага — Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Лофтус-Чик — Хадсон-Одои, Жиру, Виллиан (Педро, 74).
Предупреждения: Миколенко — Аспиликуэта.
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