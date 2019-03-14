Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо - Челси 0:5 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 2
Динамо принимало Челси в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо уступило Челси
Динамо уступило Челси
Олег Батрак, iSport.ua

Киевское Динамо при родных трибунах уступило лондонскому Челси в ответном поединке 1/8 Лиги Европы и покинуло турнир.

Вашему вниманию обзор матча Динамо - Челси:

Динамо — Челси 0:5 (первый матч — 0:3)
Голы: Жиру, 5, 32, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одои, 78

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук (Че Че, 65), Шепелев (Андриевский, 86) — Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Смирный, 81) — Гармаш.

Челси: Аррисабалага — Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Лофтус-Чик — Хадсон-Одои, Жиру, Виллиан (Педро, 74).

Предупреждения: Миколенко — Аспиликуэта.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Челси, Лига Европы, обзор матча, видео голов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
oltim24    14.03.2019, 23:49
Оценка:  0
oltim24
Динамо- стадо баранов. Больше говорить не о чем.
гость  (аноним)  14.03.2019, 23:38
Оценка:  0
гость
Ухаха ДНИЩА
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь