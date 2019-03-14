Жиру оформил второй хет-трик в Лиге Европы

Француз отметился тремя голами в матче против Динамо.

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру забил свой второй хет-трик в Лиге Европы.

В матче против киевского Динамо французский футболист отличился на 5, 33 и 59 минутах.

Последний раз игрок забивал хет-трик за другой лондонский клуб - Арсенал.

Кроме того, Жиру является первым футболистом, оформившим “совершенный“ (левой, правой и правой ногами) хет-трик в этом сезоне Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Жиру забил девять голов в последних семи матчах Лиги Европы.

Динамо крупно проиграло Челси в Киеве.