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Жиру оформил второй хет-трик в Лиге Европы

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Француз отметился тремя голами в матче против Динамо.
Оливье Жиру
Оливье Жиру
Getty Images

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру забил свой второй хет-трик в Лиге Европы.

В матче против киевского Динамо французский футболист отличился на 5, 33 и 59 минутах.

Последний раз игрок забивал хет-трик за другой лондонский клуб - Арсенал.

Кроме того, Жиру является первым футболистом, оформившим “совершенный“ (левой, правой и правой ногами) хет-трик в этом сезоне Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Жиру забил девять голов в последних семи матчах Лиги Европы.

Динамо крупно проиграло Челси в Киеве.

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Теги: футбол, Лига Европы, Оливье Жиру, Челси
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Источник: twitter.com

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