Динамо крупно проиграло Челси в Киеве

Киевляне покинули розыгрыш Лиги Европы.

В Киеве на НСК Олимпийский завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором лондонский Челси одержал убедительную победу над киевским Динамо со счетом 5:0.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Динамо — Челси 0:5 (первый матч — 0:3)

Голы: Жиру, 5, 32, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одои, 78



Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук (Че Че, 65), Шепелев (Андриевский, 86) — Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Смирный, 81) — Гармаш.



Челси: Аррисабалага — Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Лофтус-Чик — Хадсон-Одои, Жиру, Виллиан (Педро, 74).



Предупреждения: Миколенко — Аспиликуэта.