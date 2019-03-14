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Динамо крупно проиграло Челси в Киеве

Комментариев: 2
Киевляне покинули розыгрыш Лиги Европы.
Динамо - Челси 0:5
Динамо - Челси 0:5
Getty Images

В Киеве на НСК Олимпийский завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором лондонский Челси одержал убедительную победу над киевским Динамо со счетом 5:0. 

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Динамо — Челси 0:5 (первый матч — 0:3)
Голы: Жиру, 5, 32, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одои, 78

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук (Че Че, 65), Шепелев (Андриевский, 86) — Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Смирный, 81) — Гармаш.

Челси: Аррисабалага — Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Лофтус-Чик — Хадсон-Одои, Жиру, Виллиан (Педро, 74).

Предупреждения: Миколенко — Аспиликуэта.

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Теги: Динамо Киев, футбол, Челси, Лига Европы
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Комментариев (2)
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Boxerogos    14.03.2019, 22:19
Оценка:  0
Boxerogos
Футбол-это чепуха.Главное то что пидоpoфаны Дерьнамо Куев поддержали прямо на стадионе"военнопленных" моряков впопаев.)))))))))))))))
KastrYOUlya    14.03.2019, 22:06
Оценка:  +1
KastrYOUlya
Крупно проиграло ?? Да их а 04ко отпетушил , а потом тем же куе не подмывая в рот опустили .
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